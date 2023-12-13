13 Декабря 2023
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Экономика Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Жители Екатеринбурга назвали желаемый уровень МРОТ

Желаемый уровень минимального размера оплаты труда в Екатеринбурге превышает 40 тысяч рублей. Об этом свидетельствует новое исследование сервиса SuperJob.
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Опрос проводился в городах России численностью от 500 тысяч человек. Согласно его результатам (есть в распоряжении Накануне.RU), в Екатеринбурге желаемый уровень МРОТ, по мнению жителей, должен составлять 42 тысячи 700 рублей. В августе 2023 года эта сумма была равна 40 тыс. 300 руб., в ноябре 2022-го – 36 тыс. руб., в апреле 2022-го – 35 тыс. 300 руб., в январе 2022-го – 34 тыс. 700 руб., а в ноябре 2020 года – 33 тыс. руб.

Если говорить о других городах, то самые высокие запросы к уровню МРОТ в Москве и Владивостоке: жители столицы России и столицы Приморья мечтают о минимальном размере оплаты труда в 45 тыс. 300 руб. А самые скромные ожидания у экономически активного населения Пензы и Кирова (36 тыс. 700 руб. и 37 тыс. 400 руб. соответственно).

Ранее другой опрос показал, что половина жителей Екатеринбурга за год стала больше экономить.

Теги: опрос, МРОТ, уровень, Екатеринбург


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