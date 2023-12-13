13 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Свердловское предприятие оказалось под контролем спонсоров ВСУ

Предприятие из Свердловской области – ПАО "Уральский завод авто-текстильных изделий", а также его дочерние заводы в других регионах оказались под контролем спонсоров армии Украины. К такому выводу пришел суд.

Как сообщает "Коммерсант", Волжский городской суд Волгоградской области признал экстремистской и запретил деятельность их владельцев Константина Ефименко и Елизавету Андрееву, а подконтрольные им предприятия в России постановил передать Росимуществу.

Генпрокуратура РФ установила, что бывший министр транспорта и связи, а также первый замминистра инфраструктурного развития Украины Константин Ефименко и его родная сестра Елизавета Андреева через свой Белоцерковский благотворительный фонд собирали деньги на нужды ВСУ. При этом российские активы он передал сестре, вступившей в российское гражданство в августе 2022 года с измененными паспортными данными.

Теги: предприятие, суд, спонсоры


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