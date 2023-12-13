"Уралвагонзавод" с гендиректором Потаповым попал в санкционный список США

"Уралвагонзавод" вместо со своим гендиректором Александром Потаповым попал под санкции Министерства финансов США. Соответствующая информация появилась на сайте американского ведомства.

Помимо завода из Нижнего Тагила, в список неугодных отправились и екатеринбургские предприятия, в числе которых вертолетная компания Uralhelicom и АО "Эйрбург". Первая помогает с приобретением и эксплуатацией техники из Америки и Европы на территории РФ и стран СНГ. Вторая - занимается производством малогабаритных беспилотников, а также проектирует, производит и модернизирует бортовое электронное оборудование для ПЛА.

Напомним, что ранее "Уралвагонзавод" также попал в санкционный список Канады, Японии, Великобритании и Евросоюза.