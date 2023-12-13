13 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Государство собирается поддержать фермеров

Госдума приняла в первом чтении законопроект о поддержке малых сельхозпроизводителей через создание агроагрегаторов, которые будут закупать продукцию у фермеров и заниматься ее сбытом.

Законопроект был внесен в парламент рядом сенаторов и депутатов. Как отмечают авторы, в России десятки тысяч малых сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств. Их доля в общем производстве зерновых составляет 30%, подсолнечника - 36%. В то же время товарность производства в малых формах хозяйствования заметно ниже, чем в крупных хозяйствах. Как следствие - ниже доходы. Это снижает уровень жизни на селе, стимулирует трудовую миграцию в города. Фермеры просто не могут сбывать свою продукцию из-за неразвитой сбытовой инфраструктуры. А со стороны государства это не координируется.

В результате количество универсальных рынков уменьшилось за последние 8 лет на 42%, специализированных сельскохозяйственных рынков - на 42%, сельскохозяйственных кооперативных рынков - на 56%.

Законопроект закрепляет за регионами в качестве мер по содействию сбыту сельскохозяйственной продукции право принимать программы по созданию и развитию инфраструктуры реализации фермерской продукции, предусматривающие создание организаций, основным видом деятельности которых является ее первичная и последующая переработка, хранение и сбыт фермерской продукции , - агроагрегаторов. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы заключают соглашение с субъектами РФ по осуществлению функций агрегатора фермерской продукции вне конкурсного отбора. Это должно способствовать развитию фермерских хозяйств.

Соавтор проекта глава Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин считает, что фермерская продукция — это продукция повышенного качества, и ее производство в России имеет большие перспективы.

Теги: фермер, сельхозпродукция


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