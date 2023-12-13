13 Декабря 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: СУ СК России по Свердловской области

В уральском поселке две пенсионерки задохнулись в собственном доме

В одном из частных домов в поселке Сухоложского района были обнаружены тела двух пенсионерок. Предварительно, мать и дочь надышались угарным газом. Подробнее о трагедии Накануне.RU рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Сообщение об обнаружении трупов поступило 12 декабря. Как стало известно позднее, пенсионерка приехала в гости к своей матери, но обнаружила ту без сознания. Тогда женщина вызвала "скорую помощь", но сама ее не дождалась. Прибыв на место, бригада стучала в дверь, но им никто не открыл. Пришлось связываться с родственниками. Когда те окрыли дом, пенсионерки уже были мертвы.

В доме было печное отопление, работающее на газу. Как оказалось, задвижка на вытяжной трубе в момент осмотра была полностью закрыта, что, по предварительным данным, могло привести к проникновению в жилое помещение угарного газа. Он, предварительно, и стал причиной смерти обеих женщин. Однако более точно можно будет сказать после проверки, а причину смерти - в ходе судебно-медицинских экспертиз. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

Печь в доме в посёлке Сухоложского района, где погибли две женщины(2023)|Фото: СУ СК России по Свердловской области

Печь в доме в посёлке Сухоложского района, где погибли две женщины(2023)|Фото: СУ СК России по Свердловской области

"Сотрудники полиции территориального отдела внутренних дел оперативно установили личности погибших женщин. Ими оказались хозяйка дома, 1933 г.р., и приехавшая к ней в гости дочь, 1954 г.р. В настоящее время признаков криминала в ситуации не усматривается. Не исключено, что "вьюшка" в дымоходе была закрыта хозяйкой для сохранения тепла. Сейчас представители МВД во взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета опрашивают соседей, родственников погибших женщин и сотрудников компании, которая осуществляла установку газового оборудования в данном доме", - добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Теги: угарный газ, Сухоложский район, пенсионерки


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