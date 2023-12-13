Назван средний бюджет екатеринбуржцев на новогодние каникулы

Стал известен средний бюджет жителей Екатеринбурга на предстоящие новогодние каникулы. Исследование провел сервис SuperJob.

Согласно результатам опроса, которые есть в распоряжении Накануне.RU, в этом году бюджет зимних праздников у екатеринбуржцев составит 18,5 тысяч рублей. Годом ранее горожане собирались тратить на аналогичные цели 17,2 тыс. руб., в 2021-м – 17,8 тыс. руб., в 2020-м – 17 тыс. руб., а в 2019 году – 18 тыс. руб.

Если говорить о других городах России, то среди жителей мегаполисов самые высокие праздничные бюджеты у москвичей (в среднем 23 тысячи рублей), петербуржцев (21 тыс. руб.) и красноярцев (19 тыс. 600 руб.). В Волгограде и Новосибирске планируют уложиться в меньшие суммы (15 тыс. и 16 тыс. 400 руб. соответственно).

Ранее другой опрос показал, что в этом году россияне будут дарить новогодние подарки чаще, чем в прошлом.