В Госдуме предложили снизить возраст досрочного выхода на пенсию

В Госдуме предложили снизить возраст досрочного выхода на пенсию, пишет газета "Известия". По данным издания, законопроект внесут в нижнюю палату 13 декабря.

Документом предлагается установить продолжительность страхового стажа для получения права на досрочную пенсию 37 лет для мужчин и 32 года — для женщин. Сейчас этот показатель составляет не менее 42 лет у мужчин и 37 лет — у женщин. При этом сохраняется условие, что досрочный выход на пенсию может быть не ранее 60 лет у мужчин и 55 у женщин.

Депутаты отмечают, что подобные изменения станут стимулом для граждан работать в "белой" зоне экономики. Эксперты считают, что благодаря законопроекту удастся вывести из "серой" зоны около 50% зарплат.

Ранее стало известно, что бедность толкает российских пенсионеров продолжать работать, вопреки мнению Минфина о том, что работать они не хотят, так как получают вполне приличные пособия. Общее число пенсионеров в России выросло с 34 млн в 1991 г. до 44 млн в 2019 г. Но к 2023 году их число уменьшилось до 42 млн за счет поднятия пенсионного возраста. К 2016 г. доля работающих пенсионеров увеличилась до максимальных 36%. При этом после прекращения индексации и перерасчета пенсий работающим пенсионерам она резко снизилась и сейчас составляет 19%.