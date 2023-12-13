13 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

СМИ: Глава МВД пожаловался Володину на слишком активных думских борцов с "наливайками"

Глава МВД пожаловался спикеру Госдумы на чрезмерную инициативность некоторых депутатов, которые устраивают рейды по "наливайкам" в сопровождении СМИ, что создает впечатление о бездействии полиции, хотя контроль за торговлей вообще не входит в ее компетенцию, передает РБК со ссылкой на источники в парламенте.

Владимир Колокольцев в своем письме на имя Вячеслава Володина указывает, что сейчас действует мораторий на внеплановые проверки юрлиц и ИП. Но "отдельные депутаты игнорируют действующий мораторий и под видом так называемых общественных рейдов осуществляют проверки коммерческих организаций", привлекая к освещению федеральные СМИ, говорится в письме.

Министр упомянул имя конкретного депутата – Бийсултана Хамзаева ("Единая Россия"). Тот в эфире федерального канала устроил "контрольную закупку", а потом устроил выговор полицейским: "У меня как у депутата Государственной Думы претензии к работе правоохранительных органов по данной локации. А вы почему этого не видите? Почему здесь участковый не работает? Почему именно нам надо сюда приехать? Я не хочу отчитывать, я хочу, чтобы здесь был порядок. Покажите нам, как на данной локации работает полиция".

Хамзаев уверен, что закон об основах общественного контроля позволяет общественникам проводить подобный контроль "вне зависимости от моратория".

Примечательно, что лидером борьбы с "наливайками" в Госдуме выступает сам Вячеслав Володин, он неоднократно поднимал тему на последних заседаниях палаты.

Теги: владимир колокольцев, наливайки, вячеслав володин


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