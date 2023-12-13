13 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Распишитесь за посылку. В МВД предупредили о "новогоднем" методе мошенничества

Жителей Свердловской области предупредили о "новогодней" схеме мошенничества, попросив быть бдительными в предстоящие праздники. Подробнее о новой уловке злоумышленников Накануне.RU рассказал официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, один из способов получить деньги граждан - это неожиданная посылка. Особенно часто жертвой таких "новогодних сюрпризов" становятся пожилые люди.

"Звонят на сотовый, говорят вам доставка, приезжают, отдают коробку, вы открываете, там, к примеру, красивая кружка, просят расписаться за доставку. Затем вам приходит счет на оплату покупки дорогого телефона от 25 тыс. рублей и выше. Телефон вы не покупали и не заказывали, но ваша подпись в суде доказывает обратное. Таких случаев уже много!" - утверждает полковник.

В МВД настоятельно рекомендуют не общаться с неизвестными людьми по телефону, какие бы заманчивые предложения они не предлагали. Лучшим способом защитить свои кровные - просто положить трубку, ведь "бесплатный сыр бывает только в мышеловке".

Теги: МВД, мошенничество, посылка


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