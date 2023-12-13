13 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Пулково поднимет тарифы для региональных рейсов на 20%

Федеральная антимонопольная служба России повысила тарифы аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге.

Это произошло впервые с 2019 года. На рейсы из регионов тарифы увеличатся сразу на 20%. В ФАС подсчитали, что повышение составит не более 116 руб. на пассажира.

Как говорят эксперты, воздушные гавани, в отличие от авиаперевозчиков, не могут гибко снижать постоянные расходы, а их модернизация часто ведется на кредитные средства. Их оппоненты считают, что повышение тарифов раскручивает инфляционную спираль и грозит падение пассажиропотока.

В 2016 году ФАС дерегулировала все ставки в Шереметьево, Домодедово и Внуково, сообщает "Коммерсант".

Теги: Пулково, Петербург, аэропорты, авиация


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