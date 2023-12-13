В 2024 году вырастит налог на жилье

В России завершение кадастровой переоценки объектов недвижимости приведет к увеличению налога на жилье.

Как заявил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев, кадастровая стоимость не идентична рыночной, она рассчитывается по совокупности параметров. Данные пересчета будут использовать при расчете налога на имущество уже в следующем году. Заплатить налог будет необходимо до декабря 2025 года.

В настоящее время налог на недвижимость в большинстве случаев составляет 0,1% от кадастровой стоимости. 2% платят владельцы элитных объектов стоимостью от 300 млн руб. Согласно закону, налог не может одномоментно увеличиться более чем на 10%, сообщает "Прайм".