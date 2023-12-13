13 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Глава КС Зорькин назвал причинами социальной поляризации неравенство, роботизацию и Запад

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин назвал главный источник напряженности в российском обществе.

Речь идет о нерешенности социально-экономических проблем. Это создает риски размывания общественного согласия. Об этом, в частности, говорит большое количество обращений в Конституционный суд, связанных с защитой социальных прав граждан. Ожидания и требования социальной справедливости "выходят у населения на первый план и что несправедливость в разных областях жизни воспринимается людьми крайне болезненно".

По словам Зоркина, в ухудшении ситуации в обществе приняли участие и западные страны. "Социальная напряженность, порождаемая чувством несправедливости, усугубляется естественной усталостью населения от трех десятилетий реформ, что усиливается беспрецедентным и анти-правовым правовым, то есть противоречащим нормам международного права, экономическим и прежде всего санкционным давлением на Россию со стороны коллективного Запада", – считает он.

"Наиболее болезненно и остро" воспринимается обществом "несправедливое распределение бремени проводимых в стране экономических реформ", свидетельством которого, в первую очередь, является чрезмерное социальное расслоение, отметил председатель КС.

"Тревожит и высокий процент так называемых “работающих бедных”, а также то обстоятельство, что самая массовая группа бедных – это семьи с детьми", – указал он.

Задачи развития российской экономики и преодоления кризиса работодатели и менеджеры стремятся решать за счет работников путем увеличение трудовой нагрузки с одновременным снижением их социальной защищенности. Проблема социальной поляризации приобретает остроту в свете грядущих социальных последствий масштабной автоматизации, роботизации и компьютеризации производства, подчеркнул Зорькин. По его словам, не стоит недооценивать то обстоятельство, что миллионы людей могут потерять работу, а с ней и социально-правовой статус, свои позиции как участников социального контракта, возможности доступа к социальной политике государства через системы страхования социальных рисков и др., сообщают "Ведомости".

Теги: Зоркин, КС, общество, россияне


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