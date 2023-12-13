Власти поддержали упрощение жилищных сделок с маткапиталом

Кабмин России поддержал законопроект депутатов Госдумы, который упрощает раздел имущества, приобретенного на средства материнского капитала.

Об этом говорится в отзыве на проект, который был утвержден на правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Документ предусматривает возможность отказа от доли в жилье для супруга и совершеннолетнего ребенка. В настоящее время у членов семьи матери, получившей поддержку, такого права нет. Из-за этого собственники ограничены в продаже недвижимости, купленной в кредит с использованием средств маткапитала, сообщают "Ведомости".

Ранее депутаты Госдумы направило письмо в адрес главы Центробанка России. Они считают, что банки должны предоставлять россиянам право выбора досрочного погашения кредита средствами материнского капитала, как путем уменьшения суммы платежей, так и срока действия кредитного договора.