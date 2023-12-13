Родные погибших на СВО бойцов получат выплату не позднее года со дня смерти

Члены семей погибших участников специальной военной операции смогут получить единовременную социальную выплату не позднее одного года со дня гибели бойца.

Об этом говорится в поправке, опубликованной в электронной базе Госдумы России. Речь идет о единовременной выплате.

"Единовременная социальная выплата предоставляется не позднее одного года со дня гибели (смерти) сотрудника, служба которого в учреждениях и органах приостановлена… в равных частях обратившимся за ее получением членам семьи … погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением обязанностей военной службы или обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании…, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения военной службы по контракту, призыва на военную службу по мобилизации или пребывания в добровольческом формировании в связи с участием в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР ЛНР, Запорожской области и Херсонской области", - говорится в тексте поправки.