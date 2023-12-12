Российский миротворец погиб в Нагорном Карабахе в ДТП

Минобороны РФ сообщило о гибели российского миротворце в ДТП, в Нагорном Карабахе, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным ведомства, трагедия произошла 11 декабря. БТР-82 российского миротворческого контингента съехал с горной дороги. Погиб один военнослужащий. Еще двое получили травмы средней и тяжелой степени. При участии азербайджанской стороны пострадавшим миротворцам оказана вся необходимая медицинская помощь. Они были госпитализированы с помощью авиационного транспорта российского миротворческого контингента.

Российские миротворцы продолжают выполнять задачи на 18 наблюдательных постах на территории Карабахского экономического района Азербайджанской Республики. В настоящий момент нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано.