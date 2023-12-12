12 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

IT-инфраструктура украинского мобильного оператора "Киевстар" частично разрушена

IT-инфраструктура крупнейшего мобильного оператора Украины - компании "Киевстар" - частично разрушена в результате мощной хакерской атаки, заявил гендиректор компании Александр Комаров.

По словам Комарова, сроки восстановления связи неизвестны.

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту кибератаки по восьми уголовным статьям.

Без телефонной связи и интернета остались не только абоненты из числа физлиц, но и крупные компании, которые "Киевстар" обеспечивает связью: банки, транспортные предприятия, системы охраны.

Теги: киевстар, мобильный оператор, украина


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