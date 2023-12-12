В Нижнем Тагиле полиция ищет пропавшего беженца с Украины

В Нижнем Тагиле разыскивают пропавшего без вести 50-летнего мужчину. Полиция обращается за помощью.

Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, разыскивается Валерий Смирнягин 1973 года рождения. 10 декабря мужчина ушел из дома по улице Гагарина в поселке Старатель и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

С заявлением об исчезновении Смирнягина обратилась заместитель директора школы, где учится его 8-летний сын. В школе мальчик рассказал, что в воскресенье днем отец сходил в магазин, принес продукты, после чего ушел и не вернулся. При этом его сотовый телефон остался дома.

В полиции выяснили, что семья прибыла в Нижний Тагил в 2022 году из Украины в статусе беженцев. Позже они получили гражданство России и купили жилье. Родственников у них здесь нет.

Силовики проверили медучреждения, оказалось, что данный мужчина туда не поступал. Сейчас проверяются записи с камер наблюдения в районе проживания семьи для установления возможного маршрута передвижения. Ребенок пока помещен в социально-реабилитационный центр.

Приметы пропавшего мужчины: рост 190 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые. На момент ухода был в коричневой куртке, синих джинсах и черных ботинках. В полиции отметили, что он может злоупотреблять алкоголем.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Валерия Смирнягина, просят сообщить в дежурную часть отдела полиции №16 МУ МВД "Нижнетагильское" по телефону: 8 (3435) 97-64-02.