В Нижнем Тагиле полиция ищет пропавшего беженца с Украины

12 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле полиция ищет пропавшего беженца с Украины

В Нижнем Тагиле разыскивают пропавшего без вести 50-летнего мужчину. Полиция обращается за помощью.

Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, разыскивается Валерий Смирнягин 1973 года рождения. 10 декабря мужчина ушел из дома по улице Гагарина в поселке Старатель и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

С заявлением об исчезновении Смирнягина обратилась заместитель директора школы, где учится его 8-летний сын. В школе мальчик рассказал, что в воскресенье днем отец сходил в магазин, принес продукты, после чего ушел и не вернулся. При этом его сотовый телефон остался дома.

В полиции выяснили, что семья прибыла в Нижний Тагил в 2022 году из Украины в статусе беженцев. Позже они получили гражданство России и купили жилье. Родственников у них здесь нет.

Силовики проверили медучреждения, оказалось, что данный мужчина туда не поступал. Сейчас проверяются записи с камер наблюдения в районе проживания семьи для установления возможного маршрута передвижения. Ребенок пока помещен в социально-реабилитационный центр.

Валерий Смирнягин, розыск(2023)|Фото: пресс-служба МУ МВД России "Нижнетагильское"

Приметы пропавшего мужчины: рост 190 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые. На момент ухода был в коричневой куртке, синих джинсах и черных ботинках. В полиции отметили, что он может злоупотреблять алкоголем.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Валерия Смирнягина, просят сообщить в дежурную часть отдела полиции №16 МУ МВД "Нижнетагильское" по телефону: 8 (3435) 97-64-02.

Теги: мужчина, беженец, МВД, розыск, Нижний Тагил


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети