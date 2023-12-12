В России коррупция приобрела опасный для людей характер – глава Конституционного суда

В России коррупция приобрела опасный для людей характер, борьба с ней – жизненно важный для общества вопрос, считает председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.

В обращении по случаю 30-летия принятия Конституции России Зорькин говорит: "По-прежнему актуальной и весьма болезненной для общества остается проблема коррупции, которая уже приобрела опасный для жизни людей характер. Несмотря на осознание и властью, и обществом масштабов и значения данной проблемы, в этой области использованы далеко не все имеющиеся резервы".

Зорькин напомнил, что в переводе с латыни коррупция – это разложение.

"В данном случае речь идет о разложении институтов власти, что чревато разрушением той системы общественных отношений, на которую данная власть распространяется. Поэтому борьба с коррупцией –– это жизненно важный для нашего общества вопрос, без решения которого невозможно достичь искомого общественного согласия", - полагает глава КС.