На Украине произошел масштабный сбой у крупнейшего мобильного оператора

Крупнейший мобильный оператор Украины "Киевстар" перестал работать днем во вторник, 12 декабря. В компании подтвердили технический сбой. По неподтвержденным данным, проблемы возникли из-за кибератаки.

Сейчас части абонентов на территории Украины недоступны услуги связи и доступа в интернет. Не работает и сайт "Киевстара". На время устранения технических сложностей абонентам рекомендуют пользоваться возможностями услуги "национальный роуминг", передает РБК-Украина.

В Минсвязи Украины заявили, что временно переключиться на сети других операторов абоненты "Киевстара" не могут, поскольку сбой не позволяет компании передать информацию о своих абонентах.

Также сбой "Киевстара" повлиял на работу некоторых терминалов и банкоматов "ПриватБанка". Во многих магазинах не могут принять безналичную оплату. Также проблемы с оплатой могут быть в транспорте, сбои есть в работе некоторых охранных систем.