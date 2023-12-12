ВЦИОМ: 65% россиян считают, что действующая Конституция отвечает нуждам народа

Две трети опрошенных россиян полагают, что действующая Конституция отвечает нуждам страны и общества, показал опрос ВЦИОМ.

Отмечается, что доля критиков Основного закона за последние шесть лет сократилась с 25 до 20%.

Знакомы с основными положениями Конституции РФ 81% опрошенных, в том числе хорошо знают, читали документ 13%. 68% имеют только общее представление об основных положениях.

28% от числа знакомых с Конституцией изучали ее в вузе, 23% — в школе, 26% — самостоятельно.

Напомним, недавно глава СК Александр Бастрыкин выразил мнение, что следует продолжать работу над Конституцией, прописать в ней понятие государственной идеологии и цели российского общества. Однако председатель Конституционного суда Валерий Зорькин заявил о невозможности этого. А сенатор Андрей Клишас убежден, что идеологические статьи уже есть в Основном законе — например, одна из них гласит, что Россия — социальное государство.