12 Декабря 2023
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Фото: ЧГТРК &quot;Грозный&quot;, скриншот

Жене чеченского оппозиционера Зареме Мусаевой отказали в УДО

Жене бывшего судьи Верховного суда Чеченской Республике Зареме Мусаевой отказали в условно-досрочном освобождении. Против этого выступили представители ОТП-банка, признанного потерпевшим по делу о мошенничестве, где Мусаева была обвиняемой.

Также против УДО выступило руководство колонии, где 54-летняя больная женщина отбывает наказание: оно считает, что "цели наказания не достигнуты".

Мусаеву признали виновной в мошенничестве в Грозном в 2019 году. Тогда несколько человек взяли кредиты в одном из магазинов бытовой техники, но деньги не вернули. Полиция задержала четверых: по их показаниям, Мусаева якобы была причастна к этому делу, напоминает Baza. Кроме того женщину осудили по статье о нападении на сотрудников полиции. В итоге Мусаева должна отбыть пять лет в колонии-поселении.

Защита Мусаевой указывала на нарушения при расследовании и судебном процессе. Сама женщина пожаловалась на ухудшение здоровья. Она не признала вину на первом суде, осталась при своем и при рассмотрении апелляции.

Внимание к приговору Мусаевой летом этого года было привлечено в результате нападения на журналистку и юриста из Москвы, которые прилетели в Грозный на суд. Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина были жестоко избиты по дороге из аэропорта в город.

Муж и сыновья Мусаевой настроены оппозиционно относительно действующей власти Чечни, они находятся за границей. Семья Мусаевой неоднократно называла дело в отношении нее политическим, заявляла о давлении.

В декабре этого года президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека поддержал идею об амнистии некоторых категорий женщин, отбывающих наказание в местах лишения свободы за ненасильственные преступления. Он поручил проработать и принять такие решения.

Теги: зарема мусаева, приговор, удо


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