Тука заявил, что Зеленскому на фронте нужны пиар-символы

12 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Политика Украина
Фото: сайт президента Украины

Тука заявил, что Зеленскому на фронте нужны пиар-символы

Бывший замминистра Украины по делам "оккупированных территорий" Георгий Тука подверг резкой критике Владимира Зеленского, который ради картинок и символов не жалеет людей.
Читайте также:

По его словам, он каждый день боится, что Зеленский "снова ляпнет" о "фортеце", имея в виду Авдеевку. В то время как среди военных растет понимание того, что можно и отступить из Авдеевки во избежание излишних потерь.

"Всем должно быть понятно, что как только звучат такие бравурные заявления из уст верховного главнокомандующего, это мгновенно означает, что при любых обстоятельствах, ценой любых жертв мы должны держать эту крепость. Хотя с военной точки зрения в этом нет никакого смысла", - сказал Тука.

Он напомнил, что что удержание Донецкого аэропорта было именно таким пиар-символом, необходимым Порошенко, чтобы заявлять о "киборгах".

"Я неоднократно слышал от военных их претензии к высшему политическому руководству, которое ничего не понимает в военном деле, не держало в руках оружия, не сидело на передовой. Именно благодаря амбициям этих политиков военным приходится реализовывать те или иные операции, которые ведут к абсолютно неоправданным потерям", - подчеркнул Тука, напомнив, что время отвечать за это еще придет.

Критика в адрес Зеленского звучит все чаще. Недавно его обвинил в просчетах мэр Киева Виталий Кличко, который пригрозил расплатой в будущем.

Бывший замкомандующего сил спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос тоже признает, что среди военных растет недовольство, потому что "с огромным количеством крови наступает и прозрение". Так, на Украине уже нет просто кладбищ - это целые поля захоронений. Люди это видят и задают все больше вопросов - за что они воюют.

Более смелая критика в адрес Зеленского может быть связана в тем, что США требуют заморозить военный конфликт, сообщают многие телеграм-каналы. Политолог Вадим Карасев, всегда "держащий нос по ветру", тоже заявил, что военной победы Киева уже не будет и политикам надо "принимать другое решение".

Теги: украина, зеленский, всу, потери


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети