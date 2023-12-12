Тука заявил, что Зеленскому на фронте нужны пиар-символы

Бывший замминистра Украины по делам "оккупированных территорий" Георгий Тука подверг резкой критике Владимира Зеленского, который ради картинок и символов не жалеет людей.

По его словам, он каждый день боится, что Зеленский "снова ляпнет" о "фортеце", имея в виду Авдеевку. В то время как среди военных растет понимание того, что можно и отступить из Авдеевки во избежание излишних потерь.

"Всем должно быть понятно, что как только звучат такие бравурные заявления из уст верховного главнокомандующего, это мгновенно означает, что при любых обстоятельствах, ценой любых жертв мы должны держать эту крепость. Хотя с военной точки зрения в этом нет никакого смысла", - сказал Тука.

Он напомнил, что что удержание Донецкого аэропорта было именно таким пиар-символом, необходимым Порошенко, чтобы заявлять о "киборгах".

"Я неоднократно слышал от военных их претензии к высшему политическому руководству, которое ничего не понимает в военном деле, не держало в руках оружия, не сидело на передовой. Именно благодаря амбициям этих политиков военным приходится реализовывать те или иные операции, которые ведут к абсолютно неоправданным потерям", - подчеркнул Тука, напомнив, что время отвечать за это еще придет.

Критика в адрес Зеленского звучит все чаще. Недавно его обвинил в просчетах мэр Киева Виталий Кличко, который пригрозил расплатой в будущем.

Бывший замкомандующего сил спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос тоже признает, что среди военных растет недовольство, потому что "с огромным количеством крови наступает и прозрение". Так, на Украине уже нет просто кладбищ - это целые поля захоронений. Люди это видят и задают все больше вопросов - за что они воюют.

Более смелая критика в адрес Зеленского может быть связана в тем, что США требуют заморозить военный конфликт, сообщают многие телеграм-каналы. Политолог Вадим Карасев, всегда "держащий нос по ветру", тоже заявил, что военной победы Киева уже не будет и политикам надо "принимать другое решение".