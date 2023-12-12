12 Декабря 2023
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Фото: Екатеринбург.рф/Федор Серков

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил Героев России

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в понедельник, 11 декабря, провел торжественный прием, посвященный празднованию Дня Героев Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В число гостей мероприятия вошли Герои России Сергей Воронин, Сергей Мыльников, Игорь Родобольский, Олег Касков, Дамир Юсупов, Сергей Евланов, а также Светлана Марина – мать Героя России Ивана Марина, погибшего на СВО.

Открывая прием, градоначальник напомнил о том, что в этот день россияне чествуют тех, чья жизнь стала достойным примером мужества, верности долгу, истинной преданности Родине.

Обращаясь к собравшимся, Алексей Орлов отметил: "Вы – люди особого склада, написавшие свои собственные героические истории, навсегда оставившие след в сердцах уже нескольких поколений нашего города, нашей страны. Они будут служить источником вдохновения и для тех, кто придет нам на смену. Вечная память бойцам, павшим на полях сражений. Низкий поклон и сердечная благодарность героям, живущим среди нас".

Со словами благодарности и признательности к героям также обратились председатель Екатеринбургской городской Думы Анна Гурарий, депутат Законодательного собрания Свердловской области, председатель правления Свердловской областной организации союза ветеранов Афганистана Виктор Бабенко и временно исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа, генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков. Кроме того, ведущий зачитал поздравление от президента Российской Ассоциации Героев, Героя России, генерал-полковника Владимира Шаманова.

Участники мероприятия, в свою очередь, поблагодарили руководство Екатеринбурга за организацию работы по патриотическому воспитанию молодежи, а также поддержку инициатив и проектов, прививающих подрастающему поколению любовь к Родине.

Присутствующие почтили минутой молчания память тех, кто погиб, исполняя воинский долг.

День Героев Отечества – памятная дата, которая отмечается в России ежегодно 9 декабря. Она была установлена Государственной Думой Российской Федерации 26 января 2007 года, когда российские парламентарии приняли соответствующий законопроект в первом чтении. Кроме того, дата приурочена ко Дню христианского святого Георгия Победоносца, в честь которого 9 декабря 1769 года был учрежден орден Святого Георгия – высшая воинская награда. Орден вручали воинам, проявившим особую отвагу в боях.

Теги: Алексей Орлов, Герой России


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