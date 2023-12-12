12 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Глава "Атомстройкомплекса" рассказал, когда возобновят строительство башни Opera Tower

Глава компании "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев рассказал, на каком этапе находится возведение башни Opera Tower и когда планируется возобновить строительство.

Как сообщил он на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, компания работает с этим проектом уже около 10 лет и каждый раз придумывает что-то новое. Как заметил Ананьев, "наверное, так и должно быть".

"Сейчас там новая концепция, которую мы вынашивали весь год. Привлекали различных архитекторов, в том числе иностранных, чтобы сделать этот многофункциональный центр еще более интересным. Сейчас у нас полностью готово техническое задание, утрясаем часть нормативных вопросов с различными органами, в том числе по определению охранной зоны, потому что поменялось законодательство. Пытаемся улучшить и сам проект", - поделился глава "Атомстройкомплекса".

По его словам, сейчас продолжается согласование документации.

"К сожалению, не получилось завершить работу в этом году. Боюсь, что мы потратим еще год на то, чтобы привести документацию в порядок и получить все необходимые документы для продолжения строительства. Мы эту работу не останавливаем, уверен, что к концу следующего года ее завершим. Так что в 2025 приступим к строительству", - добавил Валерий Ананьев.

Теги: Атомстройкомплекс, Opera Tower, строительство


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