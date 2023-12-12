На "прямую линию" с Путиным поступило более миллиона вопросов

На "прямую линию" Владимиру Путину поступило уже более миллиона вопросов в виде смс-ок и телефонных звонков, сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool. "И, похоже, есть рекорд. Один из позвонивших на горячую линию "задавал вопрос" полтора часа", - пишут авторы канала.

Традиционная "прямая линия" в этом году совмещена с большой пресс-конференцией – такой формат проводится впервые, в прошлом году ни "прямой линии", ни пресс-конференции вообще не было. Ожидается, что Путин начнет общаться с россиянами и журналистами в 12 часов мск 14 декабря. Сколько продлится мероприятие в Кремле не говорят, обычно общение президента с такой аудиторией длится несколько часов.