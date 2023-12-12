Государство намерено признать блогерство профессией

Для блогеров создадут отдельный код в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). Это будет означать юридическое признание государством блогерства как профессии. Об этом говорилось в Госдуме на круглом столе, посвященном законодательному регулированию наставничества, консультирования и блогерства.

Как отметил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, если раньше дети хотели стать космонавтами, то сегодня – блогерами. Последние часто хорошо зарабатывают и являются лидерами мнений. Многие из них давно обгоняют традиционные СМИ, но те отвечают за распространяемую информацию, а блогеры - далеко не всегда. Притом что блогосфера - это индустрия с многомиллиардными оборотами. Фактически только от совести блогера зависит качество, достоверность и форма подачи информации. Это не может подолжаться бесконечно.

"Мир меняется, игнорировать это глупо. В вопросах, которые помогают развиваться этой отрасли и не противоречат интересам избирателей, депутаты готовы идти навстречу", - написал Толстой.

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по просвещению Яна Лантратова сообщила, что на встрече Ассоциации блогеров России с первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко обсуждался вопрос о выделении в ОКВЭД специального кода для блогерской деятельности. По итогам круглого стола будет создана специальная рабочая группа по проработке ОКВЭД для богеров.

Недавно была создана Ассоциация блогеров и агентств, и на прошлой неделе Росреестр внес ее в список саморегулируемых организаций.