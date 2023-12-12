Матвиенко выступила против возвращения в Конституцию идеологии

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против возвращения в Конституцию какой-либо идеологии. "Если вы имеете в виду единую, общегосударственную, политическую идеологию, которой должны подчиняться все, то я против того, чтобы такая идеология была зафиксирована в Конституции", - сказала Матвиенко в интервью ТАСС.

По мнению спикера палаты, рассуждения о возвращении идеологии являются "модным философским трендом". "Дискуссию можно продолжать, но полагаю, что Конституция дает ответ на этот вопрос своим содержанием", - считает она.

Также Матвиенко не считает возможным вносить в Конституцию изменения "нажатием одной кнопки". "Я считаю, что механизм внесения поправок в Конституцию не должен и не может быть простым. Это основной закон страны, который определяет судьбу людей", - отметила Матвиенко.

Сегодня в России отмечается 30-летний юбилей принятия Конституции.