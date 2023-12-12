12 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Минтруд выступил против трудовых договоров с релокантами

Заключение трудового договора с работающими из-за рубежа россиянами недопустимо.

Как заявили в Министерстве труда РФ, права и обязанности сотрудников и работодателей могут обеспечиваться только в пределах страны. Сотрудничество с "заграничными удаленщиками" также может привести к проблемам при уплате налогов, страховых взносов, обеспечении безопасности персонала.

Как отмечает министерство, с релокантами лучше заключать гражданско-правовой договор. Как говорят юристы, в настоящее время закон не запрещает заключать трудовой договор с уехавшими и заявление Минтруда не имеет юридической силы, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что около 40% релокантов, которые покинули Россию в 2022 году, вернулись в страну.

Теги: Минтруд, релоканты


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Ранее 05.12.2023 11:10 Мск Около 40% уехавших из России в 2022 году вернулись в страну

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