Александр Авдеев провел выездное заседание правительства Владимирской области в Гусь-Хрустальном

11 декабря в Гусь-Хрустальном, на площадке Детской школы искусств им. М.А. Балакирева, Губернатор Александр Авдеев провёл выездное заседание Правительства Владимирской области. Центральной темой мероприятия стало социально-экономическое развитие города. Его промышленный комплекс включает в себя 20 предприятий, 12 из которых с начала 2023 года увеличили объёмы отгруженной продукции.

«В Гусь-Хрустальном у нас особая миссия. Здесь мы формируем экономический кластер, объединяем усилия производственных предприятий и образовательной системы. Получили поддержку Правительства на выполнение программы «Профессионалитет» для того, чтобы готовить кадры, дооснащать лаборатории оборудованием. Рассчитываем на то, что стекольный кластер Гусь-Хрустального станет ключевым в стране в целом. Поэтому наша задача сделать его ещё более мощным и сильным. Для этого работаем с зарубежными партнёрами, но есть потребность в специалистах. То же самое касается социальной инфраструктуры», – отметил Александр Авдеев.

В январе-октябре этого года введено 15,6 тыс. кв. м жилья, в том числе 1 многоквартирный жилой дом по программе переселения из аварийного жилфонда. В рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» введён в эксплуатацию жилой корпус сопровождаемого проживания на 130 мест для нужд пожилых людей и инвалидов.

Особое внимание – программе переселения. Новое жильё должны получить 945 человек. Из них 563 уже переехали в новые квартиры. «Текущий год стал знаковым для города в плане строительства многоквартирных домов. Возводятся 4 дома, 2 из них на 114 квартир – по программе переселения из аварийного жилья. Осваиваем опыт в комплексном развитии территории. Завершились процедуры по формированию земельного участка площадью 40,8 тыс. кв. м. В этом году разработано 6 проектов планировки межевания территории, на которых планируется строительство 10 многоквартирных домов с общей жилой площадью 21 тыс. кв. м», – сообщил глава города Гусь-Хрустальный Алексей Соколов.

В 2023 году на реализацию федерального проекта «Формирования комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» в Гусь-Хрустальном направлено 34 млн рублей. Был благоустроен сквер на улице Калинина. Работа продолжается: готовится конкурсная документация для определения подрядной организации, которая займётся благоустройством территории, прилегающей к стадиону «Центральный» на улице Интернациональной.

Ещё один вопрос выездного заседания – строительство крытого футбольного манежа для тренировок воспитанников спортшколы по футболу «Грань». Сейчас группы начальной подготовки в самых младших возрастных категориях не могут полноценно тренироваться в зимнее время года. Как отметила и.о. министра физической культуры и спорта Наталья Фёдорова, в прошлом году положительное заключение госэкспертизы получила проектно-сметная документация на строительство футбольного манежа с блочно-модульной газовой котельной. Направлена заявка о включении проекта в госпрограмму «Развитие физической культуры и спорта Владимирской области» на 2024 год.

Кроме того, обсуждался вопрос восстановления городского озера в Гусь-Хрустальном. Органы местного самоуправления определили 4 участка реки протяжённостью 2,68 км, которые нуждаются в расчистке. Сметная стоимость работ – более 144 млн рублей.

Александр Авдеев поручил рассмотреть возможность не только расчистки водного объекта, но и благоустройства берегов озера. В следующем году нужно разработать концепцию развития береговой зоны. Для решения вопроса будет организована рабочая группа.