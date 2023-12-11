Александр Авдеев побывал с рабочим визитом в Гусь-Хрустальном: Это город-проект с опорой на развитие промышленности, социальной сферы, образования и качественной городской среды»

11 декабря глава Владимирской области Александр Авдеев совершил рабочую поездку в город Гусь-Хрустальный. В сопровождении своих заместителей Константина Баранова, Сергея Волкова и Владимира Куимова, главы города Алексея Соколова и депутата Законодательного Собрания Михаила Максюкова Губернатор побывал в ряде значимых объектов территории, сообщает пресс-служба Правительства региона.

«Гусь-Хрустальный – один из ключевых городов-проектов региона. Серьёзные усилия мы предприняли для того, чтобы сформировать здесь стекольный кластер. Обновили подход к образованию, получили федеральную поддержку на создание профессионалитета на базе гусевского колледжа. Это даёт возможность готовить классных специалистов для стекольной и химической отраслей нашей области и России в целом. Особое внимание уделяем развитию не только промышленности, но и креативного кластера, спортивной составляющей и городского пространства», – отметил Александр Авдеев.

Губернатор посетил вторую в области школу креативных индустрий, которая создана на базе Детской школы искусств им. М.А. Балакирева. Это специализированное пространство для учеников ДШИ, где действуют студии фото- и видеопроизводства, звукорежиссуры и звукового дизайна, электронной музыки, анимации и 3D-графики, дизайна, VR, а также центр автоматизации и обработки данных и модуль цифрового производства. Стоимость проекта превысила 110 млн рублей, большая часть которых – федеральные и областные средства. В настоящий момент в ШКИ бесплатно учатся 120 ребят в возрасте от 12 до 17 лет, сообщила директор учреждения Наталья Померанцева.

Ещё один объект социальной сферы для юных жителей города – общеобразовательная школа, которую возводят на улице Шитова. В этом году на реализацию проекта предусмотрено 290,5 млн рублей, в том числе 276 млн рублей – из областного бюджета. Строительная готовность объекта – 55 процентов, есть отставание от графика. Сейчас строители производят подготовку отопительной системы, подключают канализационную систему к городской, благоустраивают пришкольную территорию. До конца года подрядчику не успеть. Ожидается, что проект будет завершён уже в 2024 году. Работы ведутся под постоянным контролем со стороны города и области.

Также глава региона ознакомился с ходом реализации программы расселения аварийного жилья в Гусь-Хрустальном – по этому направлению город занимает лидирующие позиции в регионе. Губернатор побывал в доме №13 по улице Тамбовской, построенном в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

Трёхподъездная пятиэтажка введена в эксплуатацию в апреле 2022 года. В ней по адресной программе «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области» при финансовой поддержке публично-правовой компании «Фонд развития территорий» приобретено 60 квартир общей площадью 2,9 тыс. кв. метров. Сюда планируется переселить 198 граждан.

Первые новосёлы с радостью приняли Губернатора как гостя. «Очень нам всё нравится – и квартира, и как дом расположен», – поделилась жительница дома Любовь Кокуркина.

«У нас большая программа по расселению ветхого аварийного жилья. Она реализуется очень неплохо, но многое ещё предстоит сделать. Важно, что вместе со строительством новых домов обновляется и внешний вид городов, развивается их социальная инфраструктура», – отметил Александр Авдеев.

Глава Гусь-Хрустального Алексей Соколов поблагодарил Губернатора и всю команду регионального Правительства за поддержку. Направляемые в города и районы средства областного бюджета позволяют достигать им значимых результатов, которые воочию видят жители.