В Петербурге подтверждено 150 случаев кори

В Санкт-Петербурге подтверждено 150 случаев кори. Как сообщили в городском управлении Роспотребнадзора, более половины из них относятся к завозным.

56% заболевших – это дети, передает РИА Новости.

Отметим, в России с начала года осложнилась ситуация по заболеваемости корью. В ноябре учеников нижневартовской школы №17 отправили на дистанционное обучение из-за кори. В сентябре более 90 человек заболели корью в Нижегородской области. Источником инфекции стал непривитый ребенок, прибывший из другого региона.