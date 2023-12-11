Керамогранит для стандартных помещений

С появлением этого материала существенно упростились многие задачи по отделке интерьеров с высоким уровнем влаги, большими нагрузками и прочими негативными факторами. Среди огромного ассортимента керамогранита с недавних пор определились фавориты, получившие широкое распространение в дизайне как профессиональных, так и любительских проектов. Это касается не только внешнего вида изделий, но также их параметров.

Современные производители, специализирующиеся на изготовлении облицовочных покрытий, готовы предложить массу вариантов для внутренней и наружной, настенной и напольной отделки. Лидирующие позиции у керамического гранита, технические свойства которого вне конкуренции. Кроме того, материал обладает великолепным декоративным потенциалом, в полной мере раскрывающимся в процессе преображения пространств. Несмотря на всевозможные предложения от отечественных и зарубежных компаний, наибольший спрос у моделей с определенными параметрами. Как правило, это плитка 60х60 см и 60х120 см. Предлагаем ознакомиться с ассортиментом данных форматов.

В обустройстве пола часто используется керамогранит средних размеров, преимущественно квадратной формы. Это одинаково удобно как для малогабариток, так и апартаментов. Образцы 60х60 см позволяют сократить время монтажа и количество шовных соединений, что в дальнейшем упростит очистку от загрязнений. Благодаря высокой техничности изделия обеспечивают устойчивые к преждевременному износу, большим нагрузкам и механическим повреждениям поверхности. В этом формате предлагаются многочисленные вариации от российских и зарубежных брендов. В первую очередь необходимо отметить модели моноколор, которые чаще всего встречаются в общественных интерьерах разного характера. К ним относятся офисы, медицинские и образовательные учреждения, магазины, кафе, развлекательные центры и пр. Практичные в ежедневном использовании они неприхотливы в уходе, препятствуют образованию трудновыводимых пятен. Однако в последнее время их заметно потеснили имитации других материалов, таких как мрамор, камень, древесина. В формате 60х60 см можно подобрать образцы в более смелом дизайне, стилизованные под металл или вулканическую породу. Хороший спрос у интерпретаций венецианского терраццо, привносящих в оформление яркие эмоции.





Керамогранит 60х120 см не менее популярен среди потребителей. Прежде всего, это обусловлено универсальностью покрытий, способных эффективно задекорировать не только стены, но и пол. Это отличное решение, когда необходимо выдержать все в единой эстетике, создать однородный, визуально притягательный проект. Модельный ряд изделий чрезвычайно широк и многообразен. В приоритете у архитекторов и дизайнеров копии мрамора, представленные в бесчисленных коллекциях фабрик. Помимо классических вариаций, подразумевающих воспроизведение благородного камня белой, черной и бежевой расцветки, благодаря цифровой печати стало возможным выпускать более радикальные версии. В рамках керамического гранита 60х120 см встречаются имитации цемента, получившие распространение в настенной и напольной отделке частных и коммерческих помещений. Текстура натурального материала, блистательно воплощенная в крупноформатной плитке, выполняет функцию отличного фона, который за счет своей нейтральности открывает большие возможности в реализации многих концептуальных решений. Некоторые из них наделены легкой структурой, чтобы при контакте добавить приятных тактильных ощущений.

*На правах рекламы