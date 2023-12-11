11 Декабря 2023
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Фото: Олег Ковалюк

В Екатеринбурге подвели итоги третьего сезона проекта "Многоборье РМК"

Русская медная компания подвела итоги третьего сезона детского спортивного проекта "Многоборье РМК".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, миссия проекта – гармоничное всестороннее физическое развитие детей, укрепление их здоровья и воспитание морально-волевых качеств. По результатам проекта были определены трое призеров в 11 возрастных категориях от 6 до 17 лет. Финал прошел в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге. В этом году за медали боролись ученики более 120 школ с территорий присутствия компании – Челябинской, Оренбургской и Свердловской областей.

Для участия в финале школьникам нужно было показать лучшие результаты сначала на уровне своей школы, а затем на муниципальном этапе. В проекте участвовали ребята из Карабаша, Кыштыма, Полевского, Новоорска, Карталинского, Варненского, Нагайбакского и Коркинского районов, а также из Томинского и Межозерного. Участники сдавали такие дисциплины, как подтягивание на турнике, прыжки в длину, отжимание, пресс, приседания и запрыгивания на тумбу. В финал прошли 110 сильнейших спортсменов своих территорий.

Спортивный проект "Многоборье РМК" в Екатеринбурге(2023)|Фото: Олег Ковалюк

"Из года в год мы собираем в Екатеринбурге на финале детей с территорий присутствия РМК. Очень радует, что участие в данном проекте с каждым годом принимает все большее количество участников. Финалистами стали 110 ребятишек. Мы видим их настрой, насколько они готовы сражаться за победу, принеся честь своей территории. Это не только фестиваль спорта, но и возможность приехать в Екатеринбург, посмотреть город. Мы всегда готовим для ребят развлекательную программу – знакомим с историей Екатеринбурга. Ребята с разных территорий знакомятся и заводят дружбу", - рассказала вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.

В Екатеринбурге дети посетили мультимедийный исторический парк "Россия – моя история", также для них организовали экскурсию по Академии единоборств РМК. Ребята посетили шесть этажей спортивного современного комплекса, где расположены тренажерный зал, залы для занятий многоборьем, а также собственный ринг с трибунами.

Спортивный проект "Многоборье РМК" в Екатеринбурге(2023)|Фото: Олег Ковалюк

Перед стартом финальных состязаний участников поприветствовал профессиональный российский боец по ММА и кикбоксингу, спортсмен бойцовского клуба "Архангел Михаил" Борис Медведев. Он пожелал ребятам удачи и провел для них разминку.

"Соревнования, особенно если первые, это всегда волнение, стремление развиваться, расти и побеждать. Спорт – неотъемлемая часть жизни, и хорошо, когда есть такие школьные проекты. Русская медная компания максимально старается дать почву для развития молодежи. Академия единоборств РМК, где проходит финал проекта – это кузница чемпионов. Я начинал с подвальных, маленьких залов. Здорово, когда у детей есть возможность заниматься в спортивных комплексах с таким оснащением. А чтобы стать успешным спортсменом, нужно слушать родителей, своего тренера, идти к своей цели, быть дисциплинированным и любить свое дело", - отметил Медведев.

Спортивный проект "Многоборье РМК" в Екатеринбурге(2023)|Фото: Олег Ковалюк

По итогам соревнований судьи выбрали 33 самых сильных многоборца, которые, в зависимости от места в своей категории, получили кубок, медаль и ценные подарки.

В прошлом году проект "Многоборье РМК" стал победителем в престижной премии "Лучшие социальные проекты России". Русская медная компания также ежегодно поддерживает фестиваль детского дворового футбола "Метрошка", финансирует строительство новых воркаут-площадок и физкультурно-оздоровительных комплексов, спонсирует детские кружки и секции, помогает с экипировкой спортивным командам.

Теги: РМК, дети, проект, итоги


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