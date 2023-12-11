11 Декабря 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

РУСАЛ снова грозит закрыть часть производств из-за низкой рентабельности

Крупнейший производитель алюминия в России – компания РУСАЛ – снова грозит приостановить или вовсе закрыть несколько своих предприятий из-за ухудшения экономического состояния и роста налогового бремени. Несколько подразделений РУСАЛа уже "работают на грани нулевой или отрицательной рентабельности", говорится в заявлении Алюминиевой ассоциации.

"В этом случае будет потеряно около 5 тыс. рабочих мест в отрасли и еще до 30 тыс. в смежных и обслуживающих секторах", - цитирует ТАСС сообщение отраслевого союза.

В ассоциации винят в ситуации действия недружественных стран и внешние факторы. "Российская алюминиевая отрасль находится под беспрецедентным давлением, что ставит ее на порог кризиса с долгосрочными последствиями", - считают производители.

РУСАЛ уже не в первый раз грозит сокращением предприятий. Так, в 2021 году, на фоне введения экспортных пошлин на металлы РУСАЛ также заявлял о работе на грани рентабельности, хотя тогда с рынками сбыта и закупки сырья все было в порядке.

"Возможно, нам придется подумать о консервации некоторых видов производства. Темпы запуска нового Тайшетского алюминиевого завода тоже могут быть пересмотрены", — цитировал РБК заместителя гендиректора компании по продажам в России Романа Андрюшина.

Теги: русал, рентабельность, производство


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