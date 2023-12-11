11 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Госдуме призвали предоставить самозанятым женщинам право получать декретные

В Госдуме призвали предоставить самозанятым женщинам право на добровольную уплату взносов для того, чтобы во время отпуска по уходу за ребенком получать пособия.

"Я считаю, что нужно добровольно предоставить право для того, чтобы женщина, которая находится в отпуске по уходу за ребенком, будучи самозанятой, тоже могла получать (пособие - ред.), при этом добровольно платить взносы", - заявил РИА Новости председатель ГД по труду Ярослав Нилов.

Ранее Минтруд разработал проект закона о добровольном страховании самозанятых и индивидуальных предпринимателей на случаи временной нетрудоспособности. Декретные выплаты в этот перечень не вошли.

В мае председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что для поддержки рождаемости нужно установить пособие по уходу за ребенком до полутора лет для самозанятых женщин. Он отметил, что более 3,5 млн женщин используют этот режим налогообложения. Но сегодня все они ограничены в получении социальных гарантий.

Теги: самозанятые, декретные, нилов


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