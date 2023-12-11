11 Декабря 2023
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Политика
Фото:Накануне.RU

ЦИК, Минобороны и ФСБ одобрили проведение выборов на присоединенных территориях

Центральная избирательная комиссия России после консультаций с заинтересованными ведомствами допустила проведение президентских выборов на присоединенных территориях, где введено военное положение.

Ранее законодательство о выборах не допускало проведение федеральных выборов в регионах, где введено военное положение. Но в этом году парламент внес поправки, теперь выборы возможны после одобрения силовых ведомств и руководства самих регионов.

11 декабря ЦИК провела консультации с Минобороны, ФСБ, руководителями регионов, где введено военное положение. Все они сочли, что выборы возможны.

"Сегодняшнее решение открывает этим регионам возможность проголосовать за своего президента. Все заинтересованные ведомства представили письменное отношение к проведению выборов. Все они согласились с тем, что проведение выборов возможно. Если мы примем иное решение, большинство людей, живущих там, нас не поймут. Большинство людей, живущих в наших стране, нас тоже не поймут", - заявил на заседании ЦИК зампред комиссии Николай Булаев.

В качестве исключения в четырех новых регионах, а также в Крыму, Севастополе, Курской, Брянской и Белгородской областях будет разрешено так называемое голосование на придомовой территории (более известное в народе как голосование на пеньках). Так же как и в других регионах голосование продлится три дня.

Теги: выборы президента, присоединенные территори, цик


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