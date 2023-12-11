"Атомстройкомплекс" получил федеральную премию "REПУТАЦИЯ"

11 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Экономика Свердловская область В России
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атомстройкомплекс" получил федеральную премию "REПУТАЦИЯ"

В Москве состоялась церемония награждения победителей федеральной премии "REПУТАЦИЯ". "Атомстройкомплекс" занял первое место в номинации "Строительные компании".

Всего в этом году на награды в 15 номинациях претендовали около 200 номинантов со всей страны. Их оценивало более 30 экспертов градостроительной отрасли.

"REПУТАЦИЯ" – первая премия на рынке недвижимости, которая оценивает не экономические и маркетинговые показатели, а вклад в развитие отрасли, личные и деловые качества руководителей и команд. Экспертный совет премии сравнивает и оценивает эффективность бизнес-процессов, системы управления компаниями, лидерские и личностные качества номинантов.

Для получения наиболее точного и объективного результата организаторы разработали многоступенчатую систему оценки, по итогам которой у каждой компании есть свой интегральный рейтинг. Он формируется по совокупности баллов каждого этапа.

награда федеральной премии REПУТАЦИЯ(2023)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", отражением репутации застройщика в первую очередь являются успешно реализованные проекты. По объемам сделок "Атомстройкомплекс" входит в топ-5 девелоперов Екатеринбурга за 9 месяцев 2023 года по данным сервиса bnmap.pro.

"Большую часть своих объектов мы возводим на месте ветхого, аварийного и устаревшего жилфонда, тем самым качественно преобразовывая городскую среду, повышая ее комфорт и безопасность. Помимо реализации собственных девелоперских проектов, в качестве генерального подрядчика и концессионера участвуем в проектировании, реконструкции и строительстве объектов социальной инфраструктуры. В этом году "Атомстройкомплекс" завершил работы по строительству крупнейшего в стране Дворца водных видов спорта, передовой школы – Уральского Губернаторского лицея, готовит ко вводу первую школу, построенную в Екатеринбурге в рамках государственно-частного партнерства. Общий объем вводимых компанией социальных объектов по итогам 2023 года превысит 100 тысяч квадратных метров", - рассказали в пресс-службе.

Ранее рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг компании до уровня A- (RU), прогноз "стабильный". Повышение вызвано улучшением оценок за структуру управления, а также финансовой прозрачностью и ростом объема портфеля текущего производства.

Теги: премия, Атомстройкомплекс, компания


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети