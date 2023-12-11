"Атомстройкомплекс" получил федеральную премию "REПУТАЦИЯ"

В Москве состоялась церемония награждения победителей федеральной премии "REПУТАЦИЯ". "Атомстройкомплекс" занял первое место в номинации "Строительные компании".

Всего в этом году на награды в 15 номинациях претендовали около 200 номинантов со всей страны. Их оценивало более 30 экспертов градостроительной отрасли.

"REПУТАЦИЯ" – первая премия на рынке недвижимости, которая оценивает не экономические и маркетинговые показатели, а вклад в развитие отрасли, личные и деловые качества руководителей и команд. Экспертный совет премии сравнивает и оценивает эффективность бизнес-процессов, системы управления компаниями, лидерские и личностные качества номинантов.

Для получения наиболее точного и объективного результата организаторы разработали многоступенчатую систему оценки, по итогам которой у каждой компании есть свой интегральный рейтинг. Он формируется по совокупности баллов каждого этапа.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", отражением репутации застройщика в первую очередь являются успешно реализованные проекты. По объемам сделок "Атомстройкомплекс" входит в топ-5 девелоперов Екатеринбурга за 9 месяцев 2023 года по данным сервиса bnmap.pro.

"Большую часть своих объектов мы возводим на месте ветхого, аварийного и устаревшего жилфонда, тем самым качественно преобразовывая городскую среду, повышая ее комфорт и безопасность. Помимо реализации собственных девелоперских проектов, в качестве генерального подрядчика и концессионера участвуем в проектировании, реконструкции и строительстве объектов социальной инфраструктуры. В этом году "Атомстройкомплекс" завершил работы по строительству крупнейшего в стране Дворца водных видов спорта, передовой школы – Уральского Губернаторского лицея, готовит ко вводу первую школу, построенную в Екатеринбурге в рамках государственно-частного партнерства. Общий объем вводимых компанией социальных объектов по итогам 2023 года превысит 100 тысяч квадратных метров", - рассказали в пресс-службе.

Ранее рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг компании до уровня A- (RU), прогноз "стабильный". Повышение вызвано улучшением оценок за структуру управления, а также финансовой прозрачностью и ростом объема портфеля текущего производства.