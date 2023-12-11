Жители Нефтеюганска жалуются на заледеневшие подъезды

Жители Нефтеюганска опубликовали в соцсетях фотографию замороженного подъезда, передает корреспондент Накануне.RU.

Стены и потолок здания покрыты толстым слоем снега и льда.

"Вот что творится в шестом подъезде дома №4, восьмого микрорайона", - сообщила подписчица.

Согласно открытой информации, многоквартирный шестиэтажный жилой дом обслуживает управляющая компания "Технологии комфорта". Дом был построен и введен в эксплуатацию в 1977 году. Площадь всех жилых, коммерческих и технических помещений составляет 4323 кв. м.

Получить оперативный комментарий от УК не удалось.

В соцсетях местные жители пишут, что у них "каждый второй дом такой".

Отметим, что в Нефтеюганске установились сорокаградусные морозы. В настоящий момент, согласно данным Яндекс.Погоды, сейчас в городе минус 38 градусов.