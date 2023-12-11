Сергей Ситников: Костромичи во все времена выполняли свой ратный долг с честью

9 декабря жители страны отдают дань памяти героям, которые ценой своей жизни отстояли независимость страны в военные годы, и чествуют тех, кто сегодня защищает Россию.





В этот день на Аллее Героев в Костроме собрались ветераны, военнослужащие, члены семей участников СВО, общественные и молодежные деятели. К участникам мероприятия обратился губернатор Сергей Ситников.

«Во все времена костромичи выполняли свой ратный долг с честью. Среди наших земляков большое количество Героев Советского Союза, полных кавалеров Ордена Славы. Масса людей, которые, жизни своей не жалея, защищали интересы страны. Сегодня мы с вами находимся все вместе в новом и великом историческом событии, когда страна отстаивает свою независимость. Страна отстаивает свои исторические ценности, возвращает уважение к себе в большой мировой истории. Сегодня, как и во все времена, наши земляки выполняют боевые задачи на окраине, решая вопросы защиты населения республик, решая вопросы защиты всех русских людей. Мы с вами должны помнить подвиг этих людей, гордиться ими. И самое главное не забывать, что сегодня новые герои среди нас. Поддерживать, оказывать им помощь, помощь их семьям, которые сегодня остались одни в тылу, проводив своих мужчин для выполнения боевых задач. И помнить всегда, что это не только наш личный долг перед военнослужащими, это ещё то, что объединяет нас и делает великим русским народом», - отметил губернатор Костромской области Сергей Ситников.

В ходе мероприятия торжественным маршем прошли знаменная группа и учебное подразделение курсантов военной академии радиационной, химической и биологической защиты. К бюстам Героев Советского Союза – уроженцев костромской земли, которые внесли большой вклад в Победу в Великой Отечественной войне, возложили цветы, сообщает пресс-служба губернатор Костромской области.