Минюст готовит новые инициативы по "усилению защиты семей"

Минюст России готовит несколько законодательных инициатив, направленных на "усиление защиты семей, матерей и отцов", заявил заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов. Он не пояснил, что это за инициативы.

На совещании по социальным вопросам в Госдуме Вуколов сообщил, что Минюст и Роскомнадзор активно работают над защитой традиционных ценностей.

"Агенты иностранного влияния под радужными флагами долгое время пытались внедриться в нашу жизнь, в жизнь наших семей и детей", - сказал чиновник, комментируя принятые законы последнего времени. Он добавил, что Роскомнадзором блокируются "тысячи контентов".