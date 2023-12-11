Опрос: свердловчане возьмут подработку в новогодние праздники

В предстоящие новогодние праздники свердловчане будут брать подработку. К такому выводу пришли в исследовательском центре сервиса Зарплата.ру.

Опрос проводился среди 1 тыс. 980 работающих россиян в возрасте от 18 до 55 лет, в том числе в Свердловской области. Вопрос звучал так: "Планируете ли вы подрабатывать в новогодние праздники?". Согласно результатам, которые есть в распоряжении Накануне.RU, утвердительно ответили 31% респондентов.

В топ-5 самых популярных профессий для подработки вошли: комплектовщик товаров – 14%; курьер – 12%; таксист – 9%; официант – 8% и продавец – 7%. А 1% опрошенных признались, что будут подрабатывать Дедом Морозом или Снегурочкой.

17% указали, что возьмут сверхурочные часы на своей постоянной работе. А 10% готовы взяться вообще за любую подработку.

Ранее другой опрос показал, что 10% жителей Екатеринбурга собираются продлить свои новогодние каникулы отпусками и отгулами.