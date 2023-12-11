11 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В России подешевели кроссовки

В октябре текущего года средние цены на кроссовки в России за год снизились на 29%.

Из ежемесячного обзора рынка обуви на основе данных государственной системы маркировки "Честный знак" следует, что эта обувь в октябре в среднем стоила 3 тыс. 976 руб., а в октябре 2022 года — 5 тыс. 563 руб. По словам экспертов, снижение цен произошло из-за изменения структуры спроса — граждане чаще отдают предпочтении кроссовкам с более демократичной ценовой политикой. Кроме того, сам рынок и предложение модифицировались.

За год предложение на рынке обуви выросло почти на 44%. Если сравнивать октябрь 2023 года с аналогичным периодом прошлого года — увеличилось как производство, так и импорт.

Не исключено, что падение средних цен связано с тем, что уход с российского рынка ряда европейских брендов освободил ниши для новых, в основном азиатских, брендов с более демократичной ценовой политикой, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что российские бренды ради экономии начали производить одежду в странах СНГ.

Теги: кроссовки, обувь


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