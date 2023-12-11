Состоятельные россияне продолжают скупать золотые слитки

Состоятельные граждане России продолжают покупку золотых слитков в 2023 году, несмотря на рост цены за унцию драгметалла с начала года на 9,8% до $2003,9.

"Промсвязьбанк" с начала года продал более 7 т золота - в 1,8 раза больше, чем за весь прошлый год. Клиенты ВТБ с начала года приобрели около 23 т драгметалла. Хотя в прошлом году этот продал рекордный для рынка объем золотых слитков – более 33 т.

Как говорят эксперты, по итогам уходящего года общий объем покупок побьет прошлогодний рекорд, сообщают "Ведомости".

Напомним, обычные граждане скупают шоколад. Спрос на шоколадные плитки за лето вырос на 65% по сравнению с 2022 годом.