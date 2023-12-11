11 Декабря 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Исследование: в России вырос спрос на шоколад

В 2023 году граждане России стали больше покупать шоколада.

Согласно исследованию В2В-маркетплейса продуктов питания "на_полке", спрос на него обычно падает с конца весны и до осени. Однако с мая по август текущего года было куплено 79% от суммы проданных "на полке" шоколадных плиток и батончиков за тот же период 2021 и 2022 годов вместе взятых.

По словам экспертов, спрос на шоколадные плитки за лето вырос на 65% по сравнению с 2022 годом. Спрос за лето этого года на шоколадные батончики увеличился на 25% в сравнении с предыдущим годом и почти в два раза по сравнению с летом 2021 года.

В этом году товары с высоким содержанием сахара растут динамичнее всего. Как ожидается, увеличение продаж сладких продуктов, в том числе кондитерских изделий и напитков, сохранится, сообщают "Известия".

Стоит отметить, что на тревожных новостях и событиях люди ищут успокоения в потреблении сладостей.

Ранее участники рынка назвали кондитерские изделия, которые всегда пользуются успехом у россиян.

Теги: шоколад, исследования


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Ранее 31.08.2023 16:00 Мск Названы самые популярные у россиян сладости

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