11 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Доступ жилищных инспекторов в квартиры упростят

В России жилищные инспекторы получат доступ в квартиры граждан без разрешения прокуратуры.

Это случится, если выяснится, что собственники проводят самовольную перепланировку. Инициатива призвана сэкономить время при проведении проверок. Соответствующий проект закона получил положительное заключение комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан и может быть в ближайшее время внесен на рассмотрение депутатов. 

Инициативу приветствуют в профильном комитете Думы по строительству и ЖКХ. По словам экспертов, у контролеров в сфере жилищно-коммунального хозяйства должно быть больше прав на проверки.

В настоящее время органы государственного жилищного надзора обязаны через суд получить разрешение, если собственники квартир откажут им в доступе в помещение, отмечается в документе. Однако помимо этого им необходимо согласовать свои действия с органами прокуратуры, что занимает у контролеров время.

Как заявила депутат Госдумы Галина Хованская, на получение разрешения для осмотра квартир на предмет аварийности у контролеров сегодня может уйти несколько месяцев. По ее словам, за это время с домом может произойти всё что угодно, в том числе обрушение. Она напомнила случай в Астрахани, где после такого переустройства одной квартиры рухнула пятиэтажка, сообщают "Известия".

Напомним, 16 ноября в Астрахани обрушился пятиэтажный жилой дом на Вокзальной площади. Полностью рухнул один подъезд, второй – частично. Перед обрушением очевидцы сообщили о трещине в здании. Сотрудники МЧС успели вывести до обрушения 213 человек, в том числе 37 детей самостоятельно покинули здание. Одна женщина погибла. Дочь погибшей пожилой женщины сообщила, что обрушившемуся дому было около 60 лет.

Теги: квартиры, жилье


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