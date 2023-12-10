10 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

На поддержку программы льготного лизинга для МСП направят больше миллиарда рублей

Около 1,3 млрд рублей из федерального бюджета будет направлено на поддержку программы льготного лизинга для малого и среднего бизнеса в 2024 году. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Решение должно позволить бизнесу сконцентрировать сэкономленные средства на организации самого производства и увеличить выпуск продукции. Как уточнили в кабмине, речь о программе, позволяющей предпринимателям на выгодных условиях арендовать оборудование для развития своего дела.

Так, ставка лизинговых платежей за оборудование российского производства составляет до 6% годовых (вместо рыночных 15%), а для иностранного – до 8%. Выделенные из бюджета средства поступят в уставный капитал Федеральной корпорации по развитию МСП, которая затем направит деньги Лизинговой компании по развитию малого и среднего предпринимательства.

Ранее сообщалось, что доля нефтяных доходов в бюджете России выросла до 31%.

Теги: МСП, лизинг, программа, бюджет


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