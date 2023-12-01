02 Декабря 2023
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Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

Александр Авдеев дал старт движению по Рпенскому проезду, который соединит Октябрьский и Фрунзенский районы Владимира

1 декабря Губернатор Владимирской области Александр Авдеев дал старт движению по автодороге «Рпенский проезд», которая улучшит транспортную доступность для жителей Восточного района города Владимира. В торжественной церемонии приняли участие председатель Законодательного Собрания Ольга Хохлова, главный федеральный инспектор Сергей Мамеев, заместитель главы региона Сергей Волков, глава областного центра Дмитрий Наумов, руководители организаций и объединений региона, строители этого инфраструктурного объекта. Рпенский проезд возводился с ноября 2020 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Общая протяжённость современной городской магистрали – 2,1 км, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.

«Жители города ждали этого часа несколько лет! Рпенский проезд соединит Октябрьский и Фрунзенский районы и, уверен, разгрузит от пробок улицу Добросельскую и «Пекинку». Реализация столь масштабного проекта стала возможна благодаря поддержке Президента России Владимира Путина. Почти 2,8 млрд рублей – такова цена воплощения проекта в жизнь. Без федеральной поддержки область потратила бы много лет, чтобы завершить такой сложный и дорогостоящий объект. За три года выполнен огромный объём работ: переустроены сети, возведён мост через Рпень длиной 185 м, построена система ливневой канализации, обустроены тротуары и велосипедные дорожки, установлена система освещения и оборудованы светофоры», – отметил Александр Авдеев.

александр авдеев(2023)|Фото: avo.ru

Глава региона уверен, что новую дорогу и прилегающие к ней территории ждёт дальнейшее развитие. Рпенский проезд придаст импульс развитию технопарка «ИТКОЛ-ТОЧМАШ» и расположенных вдоль дороги предприятий. Благоустройство территории продолжается. В следующем году здесь начнёт ходить общественный транспорт. Сейчас прорабатывается маршрутная сеть.

открытие рпенского проезда во владимире(2023)|Фото: avo.ru

«Пусть эта дорога станет для горожан одним из самых удобных и перспективных направлений. Да, перед нами ещё стоит задача по благоустройству прилегающих территорий, созданию инфраструктуры. Основные планы уже намечены. Уверен, у нас получится создать здесь один из самых удобных и комфортных участков дорожного движения», – сказал Дмитрий Наумов.

панорама города Владимира(2023)|Фото: avo.ru

В ходе мероприятия Благодарственными письмами Правительства Владимирской области, Законодательного Собрания и администрации города Владимира отмечены работники, отличившиеся при реализации проекта. В первую очередь, это сотрудники ГУП «ДСУ-3» – генерального подрядчика масштабной стройки. Кроме основного створа четырёхполосной магистрали дорожники возвели почти 800 метров пересечений, примыканий, развязок и разворотов, отремонтировали 700 метров городских улиц и съездов.

александр авдеев(2023)|Фото: avo.ru

Важно, что при строительстве дороги устроены современные очистные сооружения, которые предотвратят попадание загрязнённых сточных вод в реку, снизив негативное экологическое воздействие транспортной артерии на окружающую среду.

панорама города Владимира, рпенский проезд(2023)|Фото: avo.ru

К 1 июля 2024 года планируется завершить все укрепительные работы, достроить пешеходные и велосипедные дорожки, установить автобусные павильоны и благоустроить зелёную зону на всём протяжении дороги.

Теги: александр авдеев, рпенский проезд, транспортная доступность, новая дорога


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