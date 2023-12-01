С 22-летием партии "Единая Россия" поздравил всех однопартийцев Игорь Бабушкин

Сегодня, 1 декабря 2023 года исполняется 22 года с момента образования партии "Единая Россия".

"Мы отмечаем 22-летие со дня образования партии "Единая Россия". Это значимый праздник для всех нас, ведь благодаря усилиям и работе нашей по истине народной партии страна продолжает развиваться и идти вперед", - отметил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Он поздравил всех однопартийцев с этой значимой датой и выразил уверенность, что все инициативы и проекты партии будут успешно реализовываться.

"Поздравляю всех партийцев с этим знаменательным днем! Благодарю за работу сторонников партии, активистов и волонтеров! Вместе мы продолжим работать во имя достижения общих целей, обозначенных нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным", - написал Игорь Бабушкин.