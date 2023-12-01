01 Декабря 2023
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Политика Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30/4258

С 22-летием партии "Единая Россия" поздравил всех однопартийцев Игорь Бабушкин

Сегодня, 1 декабря 2023 года исполняется 22 года с момента образования партии "Единая Россия".

"Мы отмечаем 22-летие со дня образования партии "Единая Россия". Это значимый праздник для всех нас, ведь благодаря усилиям и работе нашей по истине народной партии страна продолжает развиваться и идти вперед", - отметил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

Он поздравил всех однопартийцев с этой значимой датой и выразил уверенность, что все инициативы и проекты партии будут успешно реализовываться.

единая россия(2023)|Фото: t.me/babushkin30/4258

"Поздравляю всех партийцев с этим знаменательным днем! Благодарю за работу сторонников партии, активистов и волонтеров! Вместе мы продолжим работать во имя достижения общих целей, обозначенных нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным", - написал Игорь Бабушкин.

Теги: единая россия, игорь бабушкин, президент


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