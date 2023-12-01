01 Декабря 2023
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Политика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханская область стала местом проведения выездного заседания Совета при Президенте РФ по делам казачества

Заседание прошло под председательством помощника Президента РФ Дмитрия Миронова. Участники заседания обсудили реализацию Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы. С докладом о работе в рамках Стратегии выступил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. 

Как отметил Дмитрий Миронов, заседание Совета проходит на астраханской земле неслучайно. Регион лидирует по ряду показателей. Астраханские казачата стали первыми в конкурсе на звание лучшего казачьего кадетского корпуса. Второй год подряд область занимает первое место в рейтинге среди субъектов с численностью менее одного миллиона человек по методике Федерального агентства по делам национальностей. 

(2023)|Фото: astrobl.ru

Также Дмитрий Миронов представил нового атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова и вручил ему удостоверение. 

В своём выступлении губернатор Игорь Бабушкин отметил, что в Астраханской области уделяют особое внимание реализации государственной Стратегии в отношении казачества. В регионе официально зарегистрированы 17 казачьих обществ. Их представители участвуют в охране общественного порядка и государственной границы, занимаются вопросами патриотического воспитания подрастающего поколения, защищают Родину в зоне СВО. 

(2023)|Фото: astrobl.ru

На базе казачьего корпуса им. атамана Бирюкова работает ресурсный центр по развитию казачьего кадетского образования. Он курирует работу казачьих классов и групп, в которых обучается почти полторы тысячи детей и подростков.

«Для более эффективного решения задач, поставленных Президентом России, мы постоянно изучаем проблематику в сфере казачества и готовы обмениваться опытом с другими регионами для совместного решения актуальных вопросов», – заметил Игорь Бабушкин. 

игорь бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

Один из них – развитие сельского хозяйства. Сегодня закон позволяет казачьим обществам бесплатно арендовать земельные участки под сельхозпроизводство. Многие воспользовались этим правом и готовы участвовать в конкурсах на получение субсидий или грантов на развитие хозяйства. Но существующая нормативно-правовая база не позволяет им сделать этого. От Астраханской области готовы направить в Совет предложения по изменениям в действующее законодательство. 

Также губернатор подчеркнул, что в регионе продолжат развивать традиции казачьего кадетского образования. В планах – строительство нового учебного корпуса на 210 мест, а также реконструкция действующих зданий корпуса им. атамана Бирюкова. Проектно-сметная документация уже готова и проходит государственную экспертизу.  

игорь бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин предложил Совету поддержать астраханскую инициативу. В этом случае руководство области сможет обратиться в адрес Президента России с просьбой включить строительные мероприятия в федеральную адресную инвестиционную программу.

Теги: казачество, игорь бабушкин, совет при президенте, инвестиционнвая программа


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