Екатеринбуржцы просят Путина остановить застройку парка 50-летия ВЛКСМ

Жители Екатеринбурга обратились к Владимиру Путину из-за ситуации с парком 50-летия ВЛКСМ в Ленинском районе города. Президента просят остановить его застройку.

Как говорится в тексте обращения (есть в распоряжении Накануне.RU), парк является особо охраняемой природной территорией, в нем проводят время и занимаются физкультурой местные жители, а также дети из школ и колледжей. Однако в октябре 2023 года власти Екатеринбурга провели общественные обсуждения, из которых жители узнали, что часть парка собираются застроить для местного училища олимпийского резерва.

"Это происходит при согласовании с региональным правительством и областными министерствами. Собираются построить "здание общежития с административно-хозяйственным корпусом и медико-восстановительным центром". Это уже четвертый этап застройки парка за последние 25 лет. Никакие обещания за все эти годы по благоустройству парка так никто и не выполнил", - говорится в обращении к Путину.

Людям не нравится, что очередную часть парка хотят застроить.

"Мы просим помочь сохранить то, что уже есть – наш народный парк. Просим Вас оказать содействие в сохранении и благоустройстве парка 50-летия ВЛКСМ в пределах исторических границ, остановить попытки застройки зеленых территорий общего пользования, вернуть юридически участок парку", - просят президента уральцы.