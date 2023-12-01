01 Декабря 2023
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Фото: телеграм-канал &quot;Парк 50-летия ВЛКСМ//На районе&quot; / t.me/park50let

Екатеринбуржцы просят Путина остановить застройку парка 50-летия ВЛКСМ

Жители Екатеринбурга обратились к Владимиру Путину из-за ситуации с парком 50-летия ВЛКСМ в Ленинском районе города. Президента просят остановить его застройку.

Как говорится в тексте обращения (есть в распоряжении Накануне.RU), парк является особо охраняемой природной территорией, в нем проводят время и занимаются физкультурой местные жители, а также дети из школ и колледжей. Однако в октябре 2023 года власти Екатеринбурга провели общественные обсуждения, из которых жители узнали, что часть парка собираются застроить для местного училища олимпийского резерва.

"Это происходит при согласовании с региональным правительством и областными министерствами. Собираются построить "здание общежития с административно-хозяйственным корпусом и медико-восстановительным центром". Это уже четвертый этап застройки парка за последние 25 лет. Никакие обещания за все эти годы по благоустройству парка так никто и не выполнил", - говорится в обращении к Путину.

обращение к Владимиру Путину из парка 50-летия ВЛКСМ(2023)|Фото: телеграм-канал "Парк 50-летия ВЛКСМ//На районе" / t.me/park50let

Людям не нравится, что очередную часть парка хотят застроить.

"Мы просим помочь сохранить то, что уже есть – наш народный парк. Просим Вас оказать содействие в сохранении и благоустройстве парка 50-летия ВЛКСМ в пределах исторических границ, остановить попытки застройки зеленых территорий общего пользования, вернуть юридически участок парку", - просят президента уральцы.

Теги: парк, Путин, застройка


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